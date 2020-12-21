Что известно на 22 декабря о новом штамме коронавируса в Великобритании

Вчера, 20:54

Анна Лисова

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Что известно на 22 декабря о новом штамме коронавируса в Великобритании

Информация о новом штамме коронавируса в Великобритании напугала немало людей. 

Очередная волна паники на фоне пандемии COVID-19 началась после сообщения премьер-министра Великобритании Бориса Джонса о том, что британские ученые  обнаружили более опасную мутацию коронавируса, которая получила название N501Y. Они установили, что эта мутация SARS-CoV-2 на 70% заразнее, чем те штаммы, которые были обнаружены ранее. 

В Великобритании уже заметили, что там, где появляется новая мутация SARS-CoV-2, суточное число заражений стремительно растет. Поэтому власти решились на жесткие ограничительные меры. 

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро подчеркнул, что действительно этот штамм более заразен. Его уже выявили в Нидерландах, Дании, Франции, Австралии и ЮАР. Тем не менее более 20 стран временно ограничили транспортное сообщение с Великобританией. 

Стоит отметить, что во всем мире уже выявлено более 70 штаммов коронавирусной инфекции и различия в основном между ними минимальны. Но известны три мутации, которые обладают особо опасными свойствами. Это штаммы D614G, P681H и N501Y. Опасность последнего, предполагают исследователи, в том, что он может распространяться быстрее исходного вируса и, предположительно, может быть неуязвим для вакцины. 

Пока ученые еще не могут сказать, насколько опаснее мутация N501Y, чем изначально выявленный штамм SARS-CoV-2. Поэтому они продолжают следить за коронавирусом  и изменениями его свойств, поскольку уверены, что он и далее будет меняться. 

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