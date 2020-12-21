В ВОЗ заявили о контроле над ситуацией с новым штаммом коронавируса COVID-19

Вчера, 23:09

Анна Лисова

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В ВОЗ заявили о контроле над ситуацией с новым штаммом коронавируса COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ситуация с распространением нового штамма SARS-CoV-2 в Великобритании не вышла из-под контроля. 

Накануне комментарий по этому поводу дал глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает газета «Известия».

Он сообщил, что британским властям сейчас крайне важно действовать жестко, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса. Другим странам также стоит действовать на опережение, чтобы остановить распространение этого штамма. 

«В некотором смысле это значит, что мы должны работать усерднее. Даже если вирус стал немного более интенсивно распространяться, его можно остановить. Таким образом, в этом смысле ситуация еще не вышла из-под контроля. Но ее нельзя пустить на самотек», — заявил Райан. 

В Лондоне касательно сложившейся ситуации настроения более пессимистичные. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ранее сообщил, что новый штамм вируса «выходит из-под контроля».

Стоит отметить, что ряд европейских стран уже ограничили транспортное сообщение с Великобританией, опасаясь нового штамма коронавируса, вызывающего COVID-19. Пока известно, что этот штамм более заразный. Насколько он опаснее, информации еще нет. 

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