Новый тест определяет приводящую к слепоте болезнь за 3 года до симптомов

Вчера, 23:49

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Новый тест определяет приводящую к слепоте болезнь за 3 года до симптомов

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали новую технологию, которая позволяет спрогнозировать развитие возрастной дегенерации желтого пятна за 3 года до появления первых признаков заболевания. Отмечают, что новое изобретение может победить болезнь, которая приводит к полной слепоте. Об этом сообщает «Хайтек+».

Как известно, самым опасным заболеванием глаз, приводящим к полной потере зрения, является возрастная дегенерация желтого пятна. На сегодня эта болезнь излечима, если начать лечение на ранних стадиях.

Авторы исследования нашли способ полностью предотвратить заболевание, сделав его менее опасным. Они разработали тест DARC. Он проводится путем введения в кровь флуоресцентных красителей, которые прикрепляются к клеткам сетчатки, подсвечивая поврежденные. Врач при осмотре может установить количество «плохих» клеток, а после сделать прогноз.

Для более точного результата, создатели теста создали алгоритм искусственного интеллекта, позволяющий находить рост новых кровеносных сосудов, которые соответствуют повреждениям на тесте.

В испытании новой разработки диагноз на один глаз был выявлен у 19 пациентов. Всем был дан прогноз развития болезни на втором глазу за 3 года до появления симптомов.

На данный момент ученые продолжают исследование тестов. Новый подход в будущем поможет диагностировать и ряд других заболеваний глаз.

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