Ученые: разница в давлении на обеих руках указывает на повышенный риск смерти

Команда ученых Университета Эксетера провела исследования, посвященные показателям артериального давления. Оказалось, что разные показатели кровяного давления на руках являются очень опасными для жизни. Об этом сообщает «Профиль».

Так, для исследования было привлечено более 54 тысяч человек. В эксперименте участвовали жители Африки, Азии, Европы и США.

Ранее ученые подозревали, что разные показатели давления на руках способны нести неблагоприятные последствия здоровью человека. Однако установить конкретную степень вреда долгое время не удавалось. Отметим, что при измерении артериальное давление дает нам 2 показателя. Верхнее число – систолическое – при повышенных показателях говорит о гипертонии, а нижнее число – диастолическое – при пониженных показателях говорит о гипотонии.

Результат эксперимента показал, что разные показатели систолического давления между руками говорят о сужении артерий, что оказывает влияние на кровоток. В последствии подобные изменения могут привести к инсульту или сердечному приступу.

Авторы отметили, что чем больше расходятся показатели кровяного давления на руках, тем выше риск развития заболеваний сердца и сосудов. В связи с результатами исследования, ученые определили важность измерения давления на обеих руках.