Ученые: разница в давлении на обеих руках указывает на повышенный риск смерти

Сегодня, 00:44

0

Image 16+
Ученые: разница в давлении на обеих руках указывает на повышенный риск смерти

Команда ученых Университета Эксетера провела исследования, посвященные показателям артериального давления. Оказалось, что разные показатели кровяного давления на руках являются очень опасными для жизни. Об этом сообщает «Профиль».

Так, для исследования было привлечено более 54 тысяч человек. В эксперименте участвовали жители Африки, Азии, Европы и США.

Ранее ученые подозревали, что разные показатели давления на руках способны нести неблагоприятные последствия здоровью человека. Однако установить конкретную степень вреда долгое время не удавалось. Отметим, что при измерении артериальное давление дает нам 2 показателя. Верхнее число – систолическое – при повышенных показателях говорит о гипертонии, а нижнее число – диастолическое – при пониженных показателях говорит о гипотонии.

Результат эксперимента показал, что разные показатели систолического давления между руками говорят о сужении артерий, что оказывает влияние на кровоток. В последствии подобные изменения могут привести к инсульту или сердечному приступу.

Авторы отметили, что чем больше расходятся показатели кровяного давления на руках, тем выше риск развития заболеваний сердца и сосудов. В связи с результатами исследования, ученые определили важность измерения давления на обеих руках.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

У 40% больных COVID отмечается низкий уровень кальция

Вчера, 23:59

Новый тест определяет приводящую к слепоте болезнь за 3 года до симптомов

Вчера, 23:49

В ВОЗ заявили о контроле над ситуацией с новым штаммом коронавируса COVID-19

Вчера, 23:09

Заразиться коронавирусом оказалось легче во время еды

Вчера, 20:59

Что известно на 22 декабря о новом штамме коронавируса в Великобритании

Вчера, 20:54

Гастроэнтеролог рассказала об опасности яблок для здоровья

Вчера, 17:09

Иммунолог назвал пациентов, для которых опасна вакцина от коронавируса COVID-19

Вчера, 00:49

Названы три возраста человека, когда употребление алкоголя особо опасно

Вчера, 00:39

Индийский врач-реаниматолог из красной зоны рассказал о коронавирусной пневмонии

Вчера, 00:24

Как восстановить легкие после перенесенного коронавируса: комплекс зарядки

21-12-2020, 21:14

РФПИ: российская вакцина «Спутник V» эффективна и против «британского» штамма

21-12-2020, 14:49

Ученые объяснили, как быстро избавиться от лишнего веса

21-12-2020, 13:59

Причины роста смертности врачей от коронавируса COVID-19 назвали свердловские медики

21-12-2020, 12:54

Китайский эпидемиолог рассказал о новом способе распространения COVID-19

21-12-2020, 10:29

Ученые не нашли связи между COVID-19 и синдромом дефицита внимания

20-12-2020, 09:04

Главврач Коммунарки Проценко заявил, что спит по пять часов в сутки

20-12-2020, 00:09

Попова спрогнозировала завершение эпидемии COVID-19 в России к весне

19-12-2020, 23:44

В США одобрили использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Moderna

19-12-2020, 23:44

Обычный лук назвали мощным ключом к долголетию

19-12-2020, 16:04

Иммунолог-аллерголог рассказал о способности коронавируса поражать несколько органов

19-12-2020, 14:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров