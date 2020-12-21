У 40% больных COVID отмечается низкий уровень кальция

Вчера, 23:59

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У 40% больных COVID отмечается низкий уровень кальция

21 декабря на онлайн-собрании научного совета РАН директор Национального медицинского центра эндокринологии Наталья Мокрышева сообщила о том, что 40% людей, госпитализированных с коронавирусом, имели пониженный уровень кальция. Об этом сообщает «Научная Россия».

«Нам удалось определить, что около 40% пациентов, госпитализированных со средней и тяжелой формами коронавирусной инфекции, имели пониженный альбумин скорректированного кальция. При том, что до заболевания ни у одного не наблюдались признаки гипокальция или дефицита витамина D», - сообщила эксперт.

По утверждению главы медицинского центра, фактором развития осложнений от коронавируса в виде пневмонии является дефицит кальция в организме, а гипокальциемия является фактором риска длительной госпитализации.

Также Мокрышева отметила, что признаки гипокальция у россиян встречаются в среднем у 5-10%. Кроме этого, у 87% госпитализированных пациентов наблюдался дефицит витамина D, у 8% больных было его недостаточное количество, и только у 5% количество витамина в организме было в норме.

«Согласно наблюдениям, у пациентов с коронавирусом недостаток витамина D и признаки гипокальция были обусловлены низким насыщением крови кислородом, или низкой сатурацией», - заключила Наталья Мокрышева.

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