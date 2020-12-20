Индийский врач-реаниматолог из красной зоны рассказал о коронавирусной пневмонии

Анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра, работающий с ковидными пациентами в «красной зоне» Индии рассказал, каким образом при коронавирусе развивается пневмония. По словам хирурга, причина кроется в тромбоэмолие — повышение образования тромбов, которые приводят к гипоксии и асфиксии, информирует «Комсомольская правда».

Алок Мишра указал, что самым серьезным отягчающим обстоятельством при коронавирусе является пневмония, которая часто становится причиной летальных исходов. Реаниматолог объяснил, что большая часть таких смертей имеет прямую связь с асфиксией и гипоксией, которые, в свою очередь, вызываются вследствие тромбообразования возле легких.

«При тяжелом течении коронавируса я лично много раз определял, что пневмония была вызвана наличием тромбов непосредственно в области легких. Вирус сказывается на свертываемости из-за чего в легких появляется очень много тромбов, закупоривающих легочную артерию – при неблагоприятных условиях это ведет к смерти», - добавил индийский медик.

Также Алок Мишра добавил, что за все время работы с инфицированными пациентами он однозначно убедился, что этот вирус появился не сам по себе, а был выращен искусственно.

«Я не сторонник всяких теорией или заговоров, но четко вижу — те последствия, которые возникают после заражения коронавирусом, слишком обширны и опасны, и попросту не могли появиться в естественных условиях», - добавил индийский специалист.