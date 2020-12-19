Как восстановить легкие после перенесенного коронавируса: комплекс зарядки

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Все больше людей на планете, в том числе в России, заражаются, тяжело болеют и очень трудно и долго восстанавливаются после перенесенной болезни.

Большинство психологически подавлены, ко многим не вернулось обоняние и вкусовые ощущения. Немало и тех, кто не может нормально дышать при нагрузках, кого все еще беспокоит одышка.

Начмед Бердской ЦГБ Максим Кучеренко обращает внимание на то, что определенного комплекса упражнений по восстановлению легких, который подошел бы абсолютно всем, пока не существует, так как все сугубо индивидуально.

«Восстановление зависит от процента поражения, от степени задействованных тканей именно самих легких, наличия хронических болезней, которые тормозят восстановление. Опять же, генетическая предрасположенность», - сказал он в беседе с изданием «Курьер. Среда. Бердск».

Для восстановления легких существуют на текущий момент и зарядки, и комплексные мероприятия. Однако прописывать их себе самому не стоит - обязательна консультация лечащего врача.

В рекомендациях ВОЗ содержится несколько упражнений, призванных поддержать самостоятельную реабилитацию после перенесенного ковида. Они призваны на купирование одышки. Вот некоторые положения тела, которые помогут облегчить состояние.