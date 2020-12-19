РФПИ: российская вакцина «Спутник V» эффективна и против «британского» штамма

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна и против выявленной в Европе новой мутации COVID-19, которая сделала вирус более заразным. Об этом говорится в заявлении главы РФПИ Кирилла Дмитриева, передает телеканал «Звезда».

«По нaшим сведениям, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вирусa, выявленной в Европе. И соответственно, он тaк же эффективен против нее, кaк и против существующих штаммов», - заявил он в ходе церемонии подписания меморандума о намерениях НИЦ имени Н.Ф. Гaмaлеи, РФПИ, «Р-Фaрм» и AstraZeneca касательно сотрудничества в сфере разработки вакцин против коронавирусной инфекции.

Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина показывала свою эффективность в отношении предыдущих мутаций коронавируса.

Напомним, 14 декабря стало известно об обнаруженном на территории юга Великобритании и в Лондоне новом штамме коронавируса. Борис Джонсон, премьер страны, заявил о том, что он по сравнению с начальным вирусом заразнее на 70 процентов.

В этой связи уже 25 стран временно приостановили авиационное сообщение с Великобританией. В некоторых странах, например, в Германии, из-за боязни распространения нового штамма не выпускают из аэропортов ранее прилетевших с Туманного Альбиона путешественников.