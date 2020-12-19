Ученые объяснили, как быстро избавиться от лишнего веса

Альянс датских и канадских ученых определил, как можно быстро и эффективно избавиться от лишнего веса. По заявлению ученых, был создан уникальный способ сжигания белого жира, который поможет людям с лишним весом справиться с ожирением, передает «Популярная механика».

Специалисты университетов Шербрука и Копенгагена указали, что новый метод сжигания жира будет актуальным не только для граждан с ожирением, но и диабетиков 2 типа. Ученые пояснили, что наибольшую опасность вызывает скопление жира вкруг бедер и живота — это так называемый «белый жир». От него не только трудно избавиться, но и сложно предотвратить повторное появление таких жировых отложений. Гораздо меньше вреда несет «бурый жир», который наращивается вокруг внутренних органов — он способствует появлением термогенеза, при котором накопленный жир сжигается для поддержания нормального температурного режима тела.

По заявлению канадско-датских ученых, проблема в медленном сбрасывании белого жира кроется в неправильной работе бета3-адренорецепторов, которые не допускают преобразования белого жира в бурый.

«Стимуляция термогенеза является основополагающим принципом новой методики. Она позволит перевести опасный белый жир в бурый, который будет постепенно таять при естественном термогенезе», - пояснили ученые.

По словам соавтора исследования Камиллы Шеле, активация бурого жира не только сжигает калории, но и улучшает чувствительность к инсулину и даже влияет на регуляцию аппетита. При этом сам принцип преобразования опасного жира в «полезный» ученые пока не раскрывают, объясняя секретность недостаточными научными доказательствами для публикации результатов.