Причины роста смертности врачей от коронавируса COVID-19 назвали свердловские медики

Эксперт объяснил причину того, что все больше врачей на Урале умирают от коронавируса.

Статистика показала, что во вторую волну среди заразившихся коронавирусом жителей Свердловской области стало больше медиков.

По мнению анестезиолога-реаниматолога, работающего в регионе, вирус мог мутировать, и стал мене восприимчив к лекарствам. Поэтому люди стали тяжелее болеть, а это повлекло и увеличение летальных исходов, пишет E1.RU.

Врачи говорят о том, что довольно многие их коллеги предпочитают заниматься самолечением. На это они идут не из-за самоуверенности, а чтобы не увеличивать нагрузку на своих и без того загруженных коллег.

Могло сыграть роль и то, что врачи из-за перегруженности нарушают технику безопасности. Многие продолжают работать сверх нормы в «красной» зоне. На фоне повышенной нагрузки, они теряют бдительность, из-за чего заражаются коронавирусом в период, когда их иммунитет ослаблен. А это увеличивает вероятность сложного протекания болезни.

Не стоит также упускать из виду и то, что нередко больницы закупают некачественные средства индивидуальной защиты.

«Раньше нам выдавали респираторы фирмы ЗМ с хорошей защитой. А теперь респираторы стали делать в Полевском, некоторые руководители их покупают. Эти респираторы в несколько раз хуже, они вообще не пригодны для работы. Респиратор неплотно прилегает к лицу, он больше похож на прокладку с крылышками на шнурках, и работать в нем абсолютно невозможно», - рассказал один из врачей.