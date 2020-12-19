Китайский эпидемиолог рассказал о новом способе распространения COVID-19

Сегодня, 10:29

Ольга Громова

0

Image 16+
Китайский эпидемиолог рассказал о новом способе распространения COVID-19
Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань

Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявил, что передача от окружающей среды к человеку стала новой моделью распространения COVID-19, в связи с чем он призвал ученых к проведению дополнительных исследований. Об этом сообщает издание Global Times.

По словам ведущего вирусолога Поднебесной, главными вызовами пандемии для Китая сейчас стали завозные случаи заболевания и распространение COVID-19. Специалист пояснил, что он имеет в виду риск инфицирования людей через их прикосновение к зараженным поверхностям, который в последние месяцы был в центре внимания китайских мер по борьбе с болезнями, невзирая на то, что многие организации здравоохранения в мире этот вариант в качестве основного фактора передачи коронавирусной инфекции не рассматривают. Однако множественные вспышки, которые фиксируются в КНР, были вызваны именно загрязненной внешней упаковкой продуктов, доставленных в страну из-за рубежа

«Могут ли люди заразиться ковидом через внешнюю упаковку замороженных продуктов? Насколько высока концентрация вируса, вызывающего инфекцию? Как долго вирус может выжить? Эти новые проблемы требуют от нас выявления моделей передачи и разработки профилактических мер», - с таким заявлением выступил Чжун Наньшань на субботней конференции по вопросам здравоохранения.

Заметим, что невзирая на вспышки коронавируса в городах Поднебесной, европейские СМИ постоянно критикуют ужесточение мер Китая по проверке импортируемых продуктов холодовой цепи в связи с отсутствием научных оснований.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

РФПИ: российская вакцина «Спутник V» эффективна и против «британского» штамма

Сегодня, 14:49

Ученые объяснили, как быстро избавиться от лишнего веса

Сегодня, 13:59

Причины роста смертности врачей от коронавируса COVID-19 назвали свердловские медики

Сегодня, 12:54

Китайский эпидемиолог рассказал о новом способе распространения COVID-19

Сегодня, 10:29

Ученые не нашли связи между COVID-19 и синдромом дефицита внимания

Вчера, 09:04

Главврач Коммунарки Проценко заявил, что спит по пять часов в сутки

Вчера, 00:09

Попова спрогнозировала завершение эпидемии COVID-19 в России к весне

19-12-2020, 23:44

В США одобрили использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Moderna

19-12-2020, 23:44

Обычный лук назвали мощным ключом к долголетию

19-12-2020, 16:04

Иммунолог-аллерголог рассказал о способности коронавируса поражать несколько органов

19-12-2020, 14:44

Вирусолог рассказал, как долго переболевший коронавирусом остается заразным

19-12-2020, 12:54

NBC: Коронавирус поставил США на колени

19-12-2020, 06:19

В «Векторе» заявили об эффективности российской вакцины от ВИЧ

18-12-2020, 23:59

Pfizer подала заявку на использование своей вакцины в Японии

18-12-2020, 10:09

В Таиланде появился опасный вирус

17-12-2020, 16:04

У болевших коронавирусом COVID-19 возникло отвращение к спиртному

17-12-2020, 15:14

Диетолог Дианова посоветовала блюдо для спасения от похмелья

16-12-2020, 23:34

Бороду сочли самым опасным элементом костюма Деда Мороза в 2020 году

16-12-2020, 15:19

Reuters: четверти населения Земли до 2022 года вакцина от COVID-19 может быть недоступна

16-12-2020, 13:39

Врачи рассказали о правилах ношения маски

16-12-2020, 10:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров