Китайский эпидемиолог рассказал о новом способе распространения COVID-19

Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявил, что передача от окружающей среды к человеку стала новой моделью распространения COVID-19, в связи с чем он призвал ученых к проведению дополнительных исследований. Об этом сообщает издание Global Times.

По словам ведущего вирусолога Поднебесной, главными вызовами пандемии для Китая сейчас стали завозные случаи заболевания и распространение COVID-19. Специалист пояснил, что он имеет в виду риск инфицирования людей через их прикосновение к зараженным поверхностям, который в последние месяцы был в центре внимания китайских мер по борьбе с болезнями, невзирая на то, что многие организации здравоохранения в мире этот вариант в качестве основного фактора передачи коронавирусной инфекции не рассматривают. Однако множественные вспышки, которые фиксируются в КНР, были вызваны именно загрязненной внешней упаковкой продуктов, доставленных в страну из-за рубежа

«Могут ли люди заразиться ковидом через внешнюю упаковку замороженных продуктов? Насколько высока концентрация вируса, вызывающего инфекцию? Как долго вирус может выжить? Эти новые проблемы требуют от нас выявления моделей передачи и разработки профилактических мер», - с таким заявлением выступил Чжун Наньшань на субботней конференции по вопросам здравоохранения.

Заметим, что невзирая на вспышки коронавируса в городах Поднебесной, европейские СМИ постоянно критикуют ужесточение мер Китая по проверке импортируемых продуктов холодовой цепи в связи с отсутствием научных оснований.