Иммунолог назвал пациентов, для которых опасна вакцина от коронавируса COVID-19

Сегодня, 00:49

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Иммунолог назвал пациентов, для которых опасна вакцина от коронавируса COVID-19

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова сообщила о том, что после прививок от коронавирусной инфекции у людей могут проявиться аллергические реакции на российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает «Ura.ru».

«Вполне вероятно, что после применения вакцины у человека могут проявиться аллергические реакции. Есть большая вероятность того, что эти реакции еще не известны и не выявлены в силу недостатка изучения вакцины «Спутник V», - сообщила эксперт.

По мнению Завидовой, препарат не прошел всего ряда исследований, потому с точностью предсказать, какие реакции он может вызвать у организма, не представляется возможным. Кроме этого, специалист обратила внимание на то, что до сих пор не было замечено ни одной научной работы, которая была бы посвящена результатам исследования вакцины.

Ранее российский профессор и иммунолог Михаил Костинов сообщил о том, что аллергические проявления после вакцинации возможны. Однако он отметил, что аллергию у человека может вызвать абсолютно любой препарат. Все зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Аллергия может случиться и на пепси или фанту», - уверяет иммунолог.

По его мнению, вакцину не характеризуют единичные случаи. В заключение он добавил, что каждый случай нужно фиксировать и изучать.

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