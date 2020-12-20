Названы три возраста человека, когда употребление алкоголя особо опасно

Сегодня, 00:39

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Названы три возраста человека, когда употребление алкоголя особо опасно

Группа ученых из Австралии и Великобритании провели исследования, посвященные влиянию алкоголя на мозг и тело человека на протяжении всей его жизни. Результаты были опубликованы в медицинском издании BMJ. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Так, эксперты определили 3 периода жизни, когда алкоголь наиболее сильно влияет на организм. Первым стало время образования плода в чреве матери. То есть если беременная женщина будет употреблять спиртное в период вынашивания плода, вероятность наличия неврологических проблем у детей значительно повышается.

Второй этап – это подростковый возраст от 15 до 19 лет. В этом возрасте человек начинает формировать свои привычки. Если он в этот период употребляет много алкоголя, объем его головного мозга начинает уменьшаться, ослабляя в будущем когнитивные функции.

И третий период – это люди старше 65 лет. Оказалось, что на развитие деменции и умственного упадка в пожилом возрасте влияет чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного периода.

Авторы исследования добавили, что для более подробной информации необходимы дополнительные исследования. Так, в некоторых случаях было доказано, что незначительное употребление спиртных напитков людьми пожилого возраста, наоборот, улучшает их умственное здоровье.

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