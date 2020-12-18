Ученые не нашли связи между COVID-19 и синдромом дефицита внимания

Ученые не усмотрели связи между COVID-19 и синдромом дефицита внимания.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский утверждает, что никакой взаимосвязи СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) с коронавирусом не существует. Нет никаких подтвержденных наукой данных, что у пациентов с СДВГ коронавирусная инфекция протекает как-то иначе.

Эксперт обратил внимание на то, что в последнее время пытаются как-то увязать вероятность заболеть ковидом и сопутствующие болезни и все это создает «информационный шум».

«Люди пытаются сопоставить СДВГ и коронавирус, лишай и коронавирус и так далее... Порой результат имеет не очень важное значение, а его в связи с коронавирусом публикуют, это создает «информационный шум», — полагает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

И добавляет, что для него итоги исследования взаимосвязи ковида и СДВГ - не «магистральны»: «корреляции можно вывести самые разные». Эксперт считает, что эту проблему нельзя упускать из виду, но заниматься ею сейчас не стоит.

Также Аграновский критически относится к мнению, что больные СДВГ с трудом носят маски.

«У нас многие люди и не страдающие дефицитом внимания, более того, испытывающие избыточное внимание со стороны общества иногда не носят маски. Те, кто решил, что маска ковид-диссидентства подходит им больше, чем маска из марли», - отметил вирусолог.

По мнению инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, коронавирус на фоне хронических заболеваний, включая СДВГ, нужно лечить в обычном, фоновом режиме.

«Надо смотреть сколько таких людей, сколько из них заражается. Это очень большая работа. Тема не очень изучена, над объективными данными еще надо работать», — заявил Малышев.

И добавил, что любым людям необходимо соблюдать меры безопасности и профилактики.

«Окружающие, родственники должны помогать им в этом, вести просветительскую работу», — подчеркнул он.

Ранее завотдела проактивной медицины системы поликлиник «Леумит» Евгений Мерзон заявлял, ссылаясь на результаты исследования, что люди с СДВГ без соответствующей терапии на 65% чаще подвержены заражению ковидом.