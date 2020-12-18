Главврач Коммунарки Проценко заявил, что спит по пять часов в сутки

Сегодня, 00:09

Анна Лисова

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Главврач Коммунарки Проценко заявил, что спит по пять часов в сутки

В фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год», который вышел на канале «Россия-1», главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко рассказал, как повлияла на его жизнь пандемия. 

Он отметил, что сейчас, когда в стране постоянно растет количество новых случаев заражения коронавирусом, на сон у него остается буквально пять часов в сутки. Часы сна врач смотрит по специальному трекеру, который носит на пальце, передает РИА Новости

«Я скажу, сколько длится сон, у меня на мизинце это не кольцо, это трекер здоровья, который там пульс считает и так далее. Поэтому я мониторирую свой сон - где-то пять-пять тридцать», - сказал Проценко.

Инфекционная больница Коммунарки стала главным центром борьбы с коронавирусом в России. Именно она одна из первых начала принимать пациентов с коронавирусом. Ее главврач не раз выезжал по регионам России, чтобы оказать помощь местным медикам. 

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