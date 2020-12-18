Попова спрогнозировала завершение эпидемии COVID-19 в России к весне

Вчера, 23:44

Ольга Громова

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Попова спрогнозировала завершение эпидемии COVID-19 в России к весне

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может завершиться весной. Таким прогнозом в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год» поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она не исключила, что пандемия может завершиться и гораздо раньше.

«Зависит сегодня от каждого», — подчеркнула она.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что вакцина поможет справиться с пандемией, но «циркуляция вируса, вероятнее всего, сохранится в определенной степени».

Ранее по поводу вакцинации и темпов пандемии высказались в ВОЗ. По данным организации, первое поколение вакцин сумеет остановить эпидемию только в случае, если привьется большая часть населения Земли.

Между тем ранее аналитики подсчитали, что примерно четверти жителей планеты вакцина до 2022 года будет недоступна. Большинство развитых стран выкупают препараты в количестве доз, которые в несколько раз превышают численность населения.

Напомним: первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Вакцинация препаратом «Спутник V» стартовала в декабре этого года.

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