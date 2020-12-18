В США одобрили использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Moderna

В США одобрили еще одну вакцину от COVID-19, передает РИА Новости . Речь идет о вакцине Moderna. Информация об этом была размещена на сайте американского медицинского регулятора FDA.

Сообщается, что вакцину Moderna разрешено в срочном порядке использовать для вакцинации лиц от 18 лет.

Глава FDA подчеркнул, что разрешение на вакцинацию Moderna стало еще одним важным шагом на пути борьбы с COVID-19. Он выразил уверенность в том, что вакцинация поможет остановить глобальную пандемию.

Отметим: в США ранее уже разрешили использовать для вакцинации препарат производства Pfizer.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована в России. Это вакцина «Спутник V», разработанная центром Гамалеи. Также в России уже идут постклинические испытания вакцины «ЭпикВакКорона», созданной центром «Вектор».