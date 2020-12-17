Иммунолог-аллерголог рассказал о способности коронавируса поражать несколько органов

Сегодня, 14:44

Анна Лисова

0

Image 16+
Иммунолог-аллерголог рассказал о способности коронавируса поражать несколько органов

Коронавирусная инфекция может протекать как легко, так и с тяжелыми осложнениями, вплоть до летального исхода. 

О двух стадиях COVID-19 рассказал «Российской газете» врач иммунолог-аллерголог Владимир Билобок. 

Он сообщил, что у людей, которые имеют хороший врожденный иммунитет, COVID-19 будет в легкой форме. Болезнь пройдет, как простуда, и это, по его словам, характерно для первой стадии болезни. 

При слабом иммунитете заболевание переходит во вторую стадию – вирусемию. В этом случае вирус попадает сквозь слизистую оболочку в лимфу и идет его распространение по всему организму. 

Врач рассказал, что организм вырабатывает антитела при слабом иммунитете к коронавирусной инфекции не сразу. Если их выработка начинается в момент, когда вирус проник в кровь, то иммунная система, по сути, атакует весь организм. Начинается воспалительный процесс, провоцирующий различные осложнения. 

Чтобы снизить вероятность осложнений, при COVID-19, как и при любых других заболеваниях, важно получить консультацию у врача своевременно, и далее следует соблюдать его рекомендации и принимать назначенные лекарства. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Обычный лук назвали мощным ключом к долголетию

Сегодня, 16:04

Иммунолог-аллерголог рассказал о способности коронавируса поражать несколько органов

Сегодня, 14:44

Вирусолог рассказал, как долго переболевший коронавирусом остается заразным

Сегодня, 12:54

NBC: Коронавирус поставил США на колени

Сегодня, 06:19

В «Векторе» заявили об эффективности российской вакцины от ВИЧ

Вчера, 23:59

Pfizer подала заявку на использование своей вакцины в Японии

Вчера, 10:09

В Таиланде появился опасный вирус

17-12-2020, 16:04

У болевших коронавирусом COVID-19 возникло отвращение к спиртному

17-12-2020, 15:14

Диетолог Дианова посоветовала блюдо для спасения от похмелья

16-12-2020, 23:34

Бороду сочли самым опасным элементом костюма Деда Мороза в 2020 году

16-12-2020, 15:19

Reuters: четверти населения Земли до 2022 года вакцина от COVID-19 может быть недоступна

16-12-2020, 13:39

Врачи рассказали о правилах ношения маски

16-12-2020, 10:14

Минпромторг РФ возобновил производство онкопрепарата азатиоприн

16-12-2020, 01:09

Невролог рассказала, почему вредно спать рядом со смартфоном

16-12-2020, 01:09

Ученые оценили риски повторной госпитализации для пациентов с COVID-19 после выписки

15-12-2020, 21:29

В Великобритании обнаружили более тысячи случаев заболевания новым типом коронавируса

15-12-2020, 18:04

Ученые обнаружили гены, которые увеличивают тяжесть COVID-19

15-12-2020, 00:49

Разработчик «Спутник V» описал характер заражений коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-12-2020, 20:39

Гейтс предрек США режим самоизоляции до 2022 года

14-12-2020, 16:24

Эксперты назвали популярный орех, который оказался смертельно опасным в сыром виде

14-12-2020, 09:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров