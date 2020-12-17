Иммунолог-аллерголог рассказал о способности коронавируса поражать несколько органов

Коронавирусная инфекция может протекать как легко, так и с тяжелыми осложнениями, вплоть до летального исхода.

О двух стадиях COVID-19 рассказал «Российской газете » врач иммунолог-аллерголог Владимир Билобок.

Он сообщил, что у людей, которые имеют хороший врожденный иммунитет, COVID-19 будет в легкой форме. Болезнь пройдет, как простуда, и это, по его словам, характерно для первой стадии болезни.

При слабом иммунитете заболевание переходит во вторую стадию – вирусемию. В этом случае вирус попадает сквозь слизистую оболочку в лимфу и идет его распространение по всему организму.

Врач рассказал, что организм вырабатывает антитела при слабом иммунитете к коронавирусной инфекции не сразу. Если их выработка начинается в момент, когда вирус проник в кровь, то иммунная система, по сути, атакует весь организм. Начинается воспалительный процесс, провоцирующий различные осложнения.

Чтобы снизить вероятность осложнений, при COVID-19, как и при любых других заболеваниях, важно получить консультацию у врача своевременно, и далее следует соблюдать его рекомендации и принимать назначенные лекарства.