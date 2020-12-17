Обычный лук назвали мощным ключом к долголетию

Главный продукт на кухне назвали мощным ключом к долголетию.

Есть ряд продуктов, которые имеются почти в каждом доме. Один из таких - обычный репчатый лук, который, как оказалось, в силах укрепить организм и даже сделать человека долгожителем. Об этом пишет издание Food.news.

По словам экспертов, этот овощ - один из самых полезных. В него входит множество витаминов, минералов и фитохимических веществ.

Например, витамин С. Являясь мощным антиоксидантом, он поддерживает правильную иммунную функцию, помогает быстрее заживать ранам и хорошо преображает кожу и волосы.

Водорастворимый витамин группы В - фолиевую кислоту - также можно найти в луке. Она незаменима для роста клеток и обмена веществ.

Еще один витамин группы В, входящий в состав овоща, - наиболее распространенный В6 - помогает образованию красных кровяных телец организма.

По мнению медиков, при регулярном употреблении лука можно стабилизировать кровяное давление, снизить уровень сахара в крови, уменьшить содержание триглицеридов, защитить организм от окислительного повреждения, нейтрализовать некоторые патогены, а также поспособствовать снижению вероятности развития рака и остеопороза.