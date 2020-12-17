NBC: Коронавирус поставил США на колени

Сегодня, 06:19

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NBC: Коронавирус поставил США на колени

Авторы американского издания NBC News признали, что пандемия коронавируса поставила на колени США. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Богатейшая и мощнейшая страна оказалась парализована эпидемиологическим кризисом. Количество смертельных исходов от коронавируса в США прошло отметку в 300 тысяч человек, а количество зараженных – более 15 миллионов граждан. Спустя год борьбы с вирусом, американцы потеряли веру в то, что власти бросают все силы на победу над болезнью.

Отмечается, что только за 1-2 декабря количество летальных исходов от коронавируса составило 5157 человек. Примерно столько же смертей от инфекции было зафиксировано за весь март в начале пандемии.

Авторы издания рассказали, что подобная эпидемиологическая ситуация отразила все проблемы Америки. Очевидно, что в бедных районах страны и сельской местности разваливается инфраструктура, экономическая помощь гражданам обеспечивается очень медленно, а госпиталям явно не хватает финансирования. Более того, оказалось, что у большой части жителей США отсутствует медицинская страховка.

По мнению издательства, более всего пострадали цветные общины. Именно сейчас мы наблюдаем системный расизм и экономическое неравенство. Также роль сыграло то, что диабет и гипертония являются самыми распространенными заболеваниями в США. Как известно, именно эти факторы влияют на количество тяжелых форм коронавируса.

Авторы отмечают, что вакцина, которая в скором времени должна распространиться в штатах, покажет свое действие только в 2021 году, а пока США ждут новые смерти и переполненные госпитали.

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