Вирусолог рассказал, как долго переболевший коронавирусом остается заразным

О том, как долго может распространять коронавирус человек, который переболел COVID-19 рассказал заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

Он объяснил, что даже те, кто переносит коронавирусную инфекцию бессимптомно, до двух недель могут сами распространять коронавирус. Те же, у кого болезнь была средней тяжести, могут быть носителями до трех недель. А вот люди, которые переносили коронавирусную инфекцию тяжело, распространять коронавирус могут четыре недели и даже больше, рассказал Костинов «Радиусу ».

В то же время стоит учитывать, что есть случаи, когда пациент оставался вирусоносителем до трех месяцев после выздоровления. Даже тесты, которые можно сделать сейчас, не дают стопроцентного ответа на то, является ли человек носителем вируса или нет.

Костинов предупредил, что маска и перчатки не гарантируют защиту от заражения коронавирусом. Потому тем, кто переболел COVID-19, лучше не посещать пожилых родственников, отказаться от корпоративов, так как они могут заразить родных и близких. На свой страх и риск, конечно же, можно провести новогодние праздники с родными, друзьями или коллегами. Но никто не даст гарантии, что после этого они также не заразятся от уже переболевшего человека коронавирусной инфекцией.