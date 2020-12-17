В «Векторе» заявили об эффективности российской вакцины от ВИЧ

Российская вакцина вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) «КомбиВИЧвак» прошла успешно первый этап испытаний.

Об этом сообщает «Интфракс », со ссылкой на научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.

Как показал первый этап испытаний, после ее применения у добровольцев начали вырабатываться антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирус.

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80%», — говорится в сообщении пресс-службы «Вектора».

Клинические испытания вакцины от ВИЧ в России проводились в 2011 году. Тогда удалось установить, что вакцина безопасна и не вызывает побочных эффектов, при этом после ее применения иммунная система дает ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ.

Далее ученым удалось усовершенствовать вакцину. Усовершенствованный вариант вакцины — «КомбиВИЧвак-Ново» также прошел первый этак клинических испытаний успешно. Дальнейшие клинические испытания помогут определить эффективность этой вакцины против ВИЧ. Они продлятся до конца 2021 года.

В испытаниях участвуют 240 добровольцев. Проводятся испытания медсанчатью ФМБА и инфекционным центром, которые находятся в Новосибирской области.