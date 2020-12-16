Pfizer подала заявку на использование своей вакцины в Японии

Сегодня, 10:09

Александр Зуев

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Pfizer подала заявку на использование своей вакцины в Японии

Япония может получить американскую вакцину от коронавируса. Как стало известно, компания Pfizer из США подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины.

Как сказал исполнительный директор Pfizer Japan Акихиса Харада, в Японии и других странах рост числа инфицированных не останавливается, поэтому компания прилагает усилия по доставке эффективных вакцин. Он также отметил, что заявка компании на сертификацию базируется на данных, полученных в ходе исследований. Как только разрешение будет получено, вакцина будет незамедлительно предоставлена жителям Японии.

Препарат от компании Pfizer станет первой вакциной от коронавируса, которая будет сертифицирована в Японии. В начале декабря в Японии одобрили закон о бесплатной вакцинации от COVID-19, которая, вероятно, начнется весной следующего года. А до этого следует подготовить медучреждения для вакцинации.

Ранее Япония подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, американскими компаниями Pfizer и Moderna на поставку вакцин.

Добавим, что эпидемиологическая ситуация в Японии с ноября начала ухудшаться. Всего в стране коронавирусом были заражены более 190 тыс., летальных исходов зафиксировано более 2,8 тыс.

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