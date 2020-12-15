В Таиланде появился опасный вирус

Сегодня, 16:04

Александр Зуев

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В Таиланде появился опасный вирус

В городе Паттайя в Таиланде стал распространяться вирус чикунгунья, который представляет серьезную опасность для здоровья человека. В связи с чем наблюдается резкий рост числа случаев заболевания, вызванного этой инфекцией.

По некоторым данным, вирус распространился через укусы комаров. Заболевшие жалуются на общее недомогание и боли в суставах, а также у них поднимается температура тела. Некоторые из них нуждаются в госпитализации.

Мэр города Сонтхая Кхунплюем распорядился, чтобы сотрудники сферы здравоохранения взяли под свой контроль ситуацию. Власти обратились за помощью в организации по борьбе с вирусом для обработки зон риска, а также сокращения числа территорий со стоячей водой. Речь может идти о закрытых отелях и предприятиях с фонтанами.

Местные жители знают о лихорадке чикунгунья и о способах защититься от заражения. Они осведомлены о том, что опасность представляют водоемы около домов, где могут размножаться комары.

В мае стало известно, что на испанском курорте Ибица было зафиксировано нашествие азиатских тигровых комаров - разносчиков смертельно опасных заболеваний. Эти насекомые агрессивнее и в четыре раза крупнее обычных комаров.

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