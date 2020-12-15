У болевших коронавирусом COVID-19 возникло отвращение к спиртному

Неожиданный побочный эффект выявился у пациентов, переболевших коронавирусом. Помимо традиционных последствий вроде упадка физической активности, снижения внимания и общей апатии добавилось и отвращение к алкогольным напиткам, информирует «Московский Комсомолец».

Из-за искаженного вкусового восприятия, которое может надолго сохраняться даже после полного выздоровления, пациенты стали замечать появление рвотных рефлексов при запахе алкоголя. Те же, кто преодолевают отвращение и позволяет себе небольшую дозу спиртного напитка, потом страдают от сильной интоксикации и похмелья. Несмотря на кажущуюся безобидность такого побочного эффекта, и даже его возможную пользу, медики настаивают на опасности такого синдрома.

«Такая ситуация является следствием поражения определенных участков коры головного мозга. Из-за этого повышается чувствительность к внешним раздражителям, в число которых входит алкоголь, и замедление организмом обменных процессов, которые позволяют быстро вывести алкоголь из крови. Также поражение мозга может понизить либидо и половое влечение, отвернуть от других продуктов вроде кофе и шоколада, что конечно является следствием определенных отклонений. Однако пока эти симптомы в большинстве случаев остаются без внимания, так как медики заняты тем, чтобы предупредить и обезопасить пациентов от более серьёзных побочных эффектов коронавируса вроде поражений сердечно-сосудистой системы и органов дыхания», - прокомментировал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Такого же мнения придерживается и специалист по токсикологии Александр Эдигер, который указал, что отвращение к алкоголю является еще и признаком очень сложного поражения печени и поджелудочной железы.

«Это очень скверный знак, указывающий на то, что мощнейшие ферментные системы печени и поджелудочной железы перестали работать в полной мере. Это действительно опасный побочный эффект коронавируса, с которым ученым еще предстоит разобраться», - отметил Эдигер.