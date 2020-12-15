Диетолог Дианова посоветовала блюдо для спасения от похмелья

Специалист по питанию Нурия Дианова назвала продукт, который отлично помогает справиться с симптомами похмелья. По словам диетолога, предупредить сильную алкогольную интоксикацию помогает холодец, который необходимо съесть на следующий день после «попойки», информирует «Lenta.ru».

Нурия Дианова рассказала, что большинство людей совершают большую ошибку, когда пытаются утолить похмельную жажду сладкими газированными напитками или пивом.

«Такие напитки, которые выпиваются натощак, стимулируют выработку большого количества желудочного сока, который крайне опасен для стенок желудка. При хроническом выделении желудочный сок способен вызвать гастрит или язву желудка», - сообщила диетолог.

Эксперт указала, что унять похмельный синдром поможет холодец, который благодаря натуральному животному жиру нейтрализует действие алкогольных ядов и способствует более быстрому выведению алкоголя из крови.

«Если нет возможности съесть холодец, подойдет кусочек сливочного масла и большое количество простой питьевой воды. Газировку лучше не пить, так как газы могут привести к дополнительному вспучиванию кишечника», - посоветовала специалист по питанию.