Reuters: четверти населения Земли до 2022 года вакцина от COVID-19 может быть недоступна

Вакцина от коронавируса, вероятнее всего, до 2022 года будет недоступна для 25 процентов населения Земли. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на сделанные сотрудниками Университета Джонса Хопкинса (США) выводы.

На текущий момент из 48 вакцин против коронавирусноЙ инфекции COVID-19, которые уже одобрены или находятся в разработке, 13 производителей заключили соглашения на производство не менее 7,48 миллиардов доз.

Ученые обращают внимание на то, что самые богатые государства мира на сегодня уже зарезервировали 51 процент доз вакцин, считающихся перспективными в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Так, правительства Австралии, Канады и Японии заказали уже свыше одного миллиарда доз вакцин. И это притом, что общая численность населения этих стран - менее 200 миллионов человек.

Из 13 производителей только 6 продали свою продукцию в страны с низким и средним уровнем дохода.

В небогатых странах, как высчитали ученые, проживают порядка 85 процентов жителей планеты. И эти государства будут вынуждены оставшуюся незарезервированную часть перспективных вакцин делить между собой.

Исследователи считают, что даже если фармацевтические компании поставят на рынок обещанное число вакцин, порядка 35 процентов землян все равно останутся без доступа к ним.

На созданный ВОЗ международный механизм доступа к вакцинам COVAX особо рассчитывать не приходится. Подсчеты показали, что по нему можно будет закупить не более 500 миллионов доз к концу 2021 года вместо запланированных двух миллиардов.