Бороду сочли самым опасным элементом костюма Деда Мороза в 2020 году

Сегодня, 15:19

Ольга Громова

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Бороду сочли самым опасным элементом костюма Деда Мороза в 2020 году

Российские врачи сочли ватную бороду самым опасным элементом костюма Деда Мороза в год пандемии. Поэтому при встрече с новогодним волшебником они порекомендовали не подходить к нему слишком близко и соблюдать социальную дистанцию, передает РИА Новости.

Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина предупредила, что борода, варежки и красный тулуп, главные атрибуты Деда Мороза, могут превратиться в настоящий рассадник инфекции. Коронавирус, напомнила специалист, на ткани может оставаться жизнеспособным от четырех часов до одной недели. Не говоря уже о том, что ковид, как и многие другие вирусы, любит влажную среду.

«Встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия», – порекомендовала врач.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова обратила внимание потенциальных Дедов Морозов на то, что во время пандемии шапка, костюм, маска и варежки должны быть исключительно индивидуальными. В противном случае существует риск заразиться самому, либо же передать коронавирус другим. Ведь многие люди являются его носителями в бессимптомном виде, даже не подозревая об этом.

Отвечая на вопрос корреспондентов агентства, насколько велика вероятность инфицироваться, передавая друг другу новогодние аксессуары, например бороды Деда Мороза, иммунолог Владислав Жемчугов заявил: 

«Вероятность большая, делать этого точно не стоит. Прикладывая эти предметы ко рту и глазам, люди рискуют через слизистую получить заражающую дозу вируса».

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