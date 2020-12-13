Ученые оценили риски повторной госпитализации для пациентов с COVID-19 после выписки

Сегодня, 21:29

Ольга Громова

0

Image 16+
Ученые оценили риски повторной госпитализации для пациентов с COVID-19 после выписки

Риск повторной госпитализации и даже летального исхода у пациентов, которые перенесли коронавирус, намного выше, чем у больных, которых лечили от пневмонии или сердечной недостаточности.

Первые десять дней после выписки из больницы особенно опасны, сообщили ученые Мичиганского университета и VA Ann Arbor Healthcare System. Проведенное ими исследование показало, что в этот момент риск угодить еще раз на больничную койку находится на уровне 40-60 процентов. Снижается он только, когда с момента выписки минуло 60 дней.

Ученые наблюдали за перенесшими коронавирус пациентами. Выяснилось, что в течение первых двух месяцев девять процентов пациентов скончались. Порядка 20 процентов попали в больницу повторно.

В ходе исследования изучались результаты после госпитализации двух тысяч пожилых людей, которых госпитализировали с коронавирусом в 130 различных клиник, результаты двух тысяч пациентов, которые на больничных койках также побывали, но не с ковидом, а с пневмонией или проблемами сердца.

Из 2179 пациентов с коронавирусом 1775 выписались и вернулись домой. В течение двух месяцев после выписки 354 из них (19,9 процента) снова попали в больницу, а 162 умерли (9,1 процента). В целом же рецидив коронавируса наблюдался у 27 процентов пациентов, что обернулось повторной госпитализацией или смертью, пишет «Российская газета».

«К сожалению, наше исследование еще раз показывает, что нельзя говорить о полном выздоровлении после того, как перенесли COVID-19. У многих пациентов эта болезнь вызывает ряд осложнений, столь же серьезных, как и при течении любого другого серьезного заболевания», - говорит Теодор Ивашина, один из авторов исследования.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые оценили риски повторной госпитализации для пациентов с COVID-19 после выписки

Сегодня, 21:29

В Великобритании обнаружили более тысячи случаев заболевания новым типом коронавируса

Сегодня, 18:04

Ученые обнаружили гены, которые увеличивают тяжесть COVID-19

Сегодня, 00:49

Разработчик «Спутник V» описал характер заражений коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Вчера, 20:39

Гейтс предрек США режим самоизоляции до 2022 года

Вчера, 16:24

Эксперты назвали популярный орех, который оказался смертельно опасным в сыром виде

Вчера, 09:19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн

13-12-2020, 16:59

Врач рассказал, будет ли принудительная вакцинация

13-12-2020, 00:14

Врач назвал опасные для жизни народные методы лечения коронавируса

12-12-2020, 21:34

У испытавших австралийскую вакцину от коронавируса COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

11-12-2020, 09:59

Дешевый овощ оказался богат полезными свойствами

11-12-2020, 00:09

В США больных коронавирусом предлагают лечить антидепрессантами

10-12-2020, 12:29

Россияне, привитые «Спутником V», рассказали об уровне антител после вакцинации

10-12-2020, 10:29

РФ направила в ВОЗ документы на вакцину «ЭпиВакКорона»

9-12-2020, 20:14

«Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у привившихся против коронавируса COVID-19

9-12-2020, 19:04

Установлена связь между воспалением глаз и коронавирусом COVID-19

9-12-2020, 14:54

Российские ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

9-12-2020, 13:29

Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

9-12-2020, 00:24

Привитым от коронавируса британцам выдадут документ

8-12-2020, 23:59

Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге

8-12-2020, 12:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров