Ученые оценили риски повторной госпитализации для пациентов с COVID-19 после выписки

Риск повторной госпитализации и даже летального исхода у пациентов, которые перенесли коронавирус, намного выше, чем у больных, которых лечили от пневмонии или сердечной недостаточности.

Первые десять дней после выписки из больницы особенно опасны, сообщили ученые Мичиганского университета и VA Ann Arbor Healthcare System. Проведенное ими исследование показало, что в этот момент риск угодить еще раз на больничную койку находится на уровне 40-60 процентов. Снижается он только, когда с момента выписки минуло 60 дней.

Ученые наблюдали за перенесшими коронавирус пациентами. Выяснилось, что в течение первых двух месяцев девять процентов пациентов скончались. Порядка 20 процентов попали в больницу повторно.

В ходе исследования изучались результаты после госпитализации двух тысяч пожилых людей, которых госпитализировали с коронавирусом в 130 различных клиник, результаты двух тысяч пациентов, которые на больничных койках также побывали, но не с ковидом, а с пневмонией или проблемами сердца.

Из 2179 пациентов с коронавирусом 1775 выписались и вернулись домой. В течение двух месяцев после выписки 354 из них (19,9 процента) снова попали в больницу, а 162 умерли (9,1 процента). В целом же рецидив коронавируса наблюдался у 27 процентов пациентов, что обернулось повторной госпитализацией или смертью, пишет «Российская газета» .

«К сожалению, наше исследование еще раз показывает, что нельзя говорить о полном выздоровлении после того, как перенесли COVID-19. У многих пациентов эта болезнь вызывает ряд осложнений, столь же серьезных, как и при течении любого другого серьезного заболевания», - говорит Теодор Ивашина, один из авторов исследования.