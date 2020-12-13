В Великобритании обнаружили более тысячи случаев заболевания новым типом коронавируса

Сегодня, 18:04

Александр Зуев

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В Великобритании обнаружили более тысячи случаев заболевания новым типом коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок  выступил в палате общин с заявлением о том, что в стране выявлен новый тип коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. Вместе с тем министр заметил, что пока нет оснований считать, что мутация вируса приводит к тяжелому течению заболевания. Как выяснилось, в стране зафиксировано больше тысячи случаев заражения мутировавшим вирусом. Великобритания передала информацию о новом варианте вируса в ВОЗ.

Отметим, что Великобритания первой из стран Запада начала вакцинацию. Прививки сначала делают людям из групп риска.

Известно, что за все время пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. скончались.  В последнее время в Соединенном Королевстве  ужесточаются меры по борьбе с пандемией. Так, в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке страны с 16 декабря закроются бары, пабы, кафе и рестораны. 

Кроме новых мутаций, у коронавируса нашли еще одну особенность. У заразившихся инфекцией обнаружили аутоантитела, которые  не борются с коронавирусом, а, напротив, атакуют организм и иммунную систему. Опасность заключается в том, что их эффект может продолжаться даже после того, как человек  излечился.

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