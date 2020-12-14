Минпромторг РФ возобновил производство онкопрепарата азатиоприн

Сегодня, 01:09

0

Image 16+
Минпромторг РФ возобновил производство онкопрепарата азатиоприн
Препарат азатиоприн

Министерство промышленности и торговли РФ анонсировало возобновление производства мощного иммуносупрессивного препарата азатиоприна. Таким образом, Минпромторг намерен сократить существующий дефицит этого онколекарства уже в первые месяцы 2021 года, передает «Глас Народа».

Азатиоприн входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, однако приостановка его производства и заниженная цена регистрации привели к дефициту лекарства.

«Стоимость этого препарата была зафиксирована еще в 2010 году, и они были сильно заниженными, что делало их производство и поставки нерентабельными. В результате производителю пришлось поднять предельную отпускную цену на азатиоприн почти в два раза», - отметили в ведомстве. 

Теперь ФАС России провела согласование цен производителя онкопрепарата в соответствии с постановлением правительства о порядке установления экономически обоснованных цен на препараты, и Минпромторг объявил о возобновлении производства лекарства в первой четверти 2021 года.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые оценили риски повторной госпитализации для пациентов с COVID-19 после выписки

Вчера, 21:29

В Великобритании обнаружили более тысячи случаев заболевания новым типом коронавируса

Вчера, 18:04

Ученые обнаружили гены, которые увеличивают тяжесть COVID-19

Вчера, 00:49

Разработчик «Спутник V» описал характер заражений коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-12-2020, 20:39

Гейтс предрек США режим самоизоляции до 2022 года

14-12-2020, 16:24

Эксперты назвали популярный орех, который оказался смертельно опасным в сыром виде

14-12-2020, 09:19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн

13-12-2020, 16:59

Врач рассказал, будет ли принудительная вакцинация

13-12-2020, 00:14

Врач назвал опасные для жизни народные методы лечения коронавируса

12-12-2020, 21:34

У испытавших австралийскую вакцину от коронавируса COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

11-12-2020, 09:59

Дешевый овощ оказался богат полезными свойствами

11-12-2020, 00:09

В США больных коронавирусом предлагают лечить антидепрессантами

10-12-2020, 12:29

Россияне, привитые «Спутником V», рассказали об уровне антител после вакцинации

10-12-2020, 10:29

РФ направила в ВОЗ документы на вакцину «ЭпиВакКорона»

9-12-2020, 20:14

«Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у привившихся против коронавируса COVID-19

9-12-2020, 19:04

Установлена связь между воспалением глаз и коронавирусом COVID-19

9-12-2020, 14:54

Российские ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

9-12-2020, 13:29

Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

9-12-2020, 00:24

Привитым от коронавируса британцам выдадут документ

8-12-2020, 23:59

Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге

8-12-2020, 12:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров