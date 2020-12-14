Минпромторг РФ возобновил производство онкопрепарата азатиоприн

Министерство промышленности и торговли РФ анонсировало возобновление производства мощного иммуносупрессивного препарата азатиоприна. Таким образом, Минпромторг намерен сократить существующий дефицит этого онколекарства уже в первые месяцы 2021 года, передает «Глас Народа».

Азатиоприн входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, однако приостановка его производства и заниженная цена регистрации привели к дефициту лекарства.

«Стоимость этого препарата была зафиксирована еще в 2010 году, и они были сильно заниженными, что делало их производство и поставки нерентабельными. В результате производителю пришлось поднять предельную отпускную цену на азатиоприн почти в два раза», - отметили в ведомстве.

Теперь ФАС России провела согласование цен производителя онкопрепарата в соответствии с постановлением правительства о порядке установления экономически обоснованных цен на препараты, и Минпромторг объявил о возобновлении производства лекарства в первой четверти 2021 года.