Невролог рассказала, почему вредно спать рядом со смартфоном

Спать в непосредственной близости от смартфона и не выпускать его из рук даже перед отходом ко сну - опасно для здоровья. Какие проблемы могут появиться у людей, зависимых от своих гаджетов, в беседе с агентством «Прайм» рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова.

По словам медика, некоторые исследования указывают на то, что радиочастотное излучение от смартфонов увеличивает риски развития бесплодия, онкологических заболеваний, психических и невралгических расстройств.

Наиболее чувствительны к нему дети, беременные женщины, люди с различными патологиями, в том числе с болезнями иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

«Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, провоцирует бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и дистрофические заболевания глаз», - отметила невролог.

В то же время Игнатова подчеркнула, что достоверных данных о негативном влиянии смартфона на здоровье людей нет.

Однако лучше все же перестраховаться. Во избежание проблем рекомендуется класть гаджет не ближе, чем на два метра от кровати, а также не включать на зарядку ночью.