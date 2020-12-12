Разработчик «Спутник V» описал характер заражений коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Сегодня, 20:39

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Разработчик «Спутник V» описал характер заражений коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Один из разработчиков первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов рассказал о характере заражений, которые случались у вакцинированных пациентов. По словам заместителя директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи по научной работе, в основном те граждане, которые заболели после вакцинации, имели легкое течение ковида, передает «Lenta.ru».

Денис Логунов отметил, что среди 10% тех испытуемых, кто получил прививку от коронавируса, было выявлено инфицирование коронавирусом — однако протекала эта болезнь исключительно в легкой форме. 

«Клинические испытания вакцины показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие. А вот в группе плацебо были зафиксированы и тяжелые случаи заболевания коронавирусом, а также инфицирование средней тяжести», – прокомментировал разработчик. 

Также Денис Логунов подчеркнул, что все исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подтвердили полную безопасность этого препарата для здоровья, а также эффективность в блокировке агрессии вируса COVID-19. По словам эксперта, ничто не мешает началу проведения массовой вакцинации российских граждан, которое стало доступно для граждан РФ уже с 5 декабря. На данный момент первоочередное право на вакцинацию остается за медработниками и учителями.

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