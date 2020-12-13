Ученые обнаружили гены, которые увеличивают тяжесть COVID-19

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выявили 5 генов, которые способствуют тяжелой форме заболевания коронавирусом.

Как известно, клинические проявления коронавируса отличаются по степени тяжести заболевания. Есть больные без единых симптомов инфекции, а есть пациенты с дыхательной недостаточностью.

Ученые провели исследование, чтобы определить причину развития тяжелой формы заболевания. Было привлечено 2,7 тысячи больных коронавирусом. Результат показал, что риск смерти от инфекции зависит от 5 генов, выявление которых в будущем поможет создать эффективный препарат от болезни.

Так, эксперты определили 5 опасных для коронавируса генов – это TYK2, который способствует формированию фермента, приводящего к воспалению; CCR2В, который отвечает за проникновение моноцитов в область воспаления; OAS1, отдающий сигнал, который активизирует разрушение РНК, полученного от вирусов, специальным ферментом; IFNAR2, который отвечает за противовирусный ответ организма; DPP9, который участвует в нескольких ролях во время воспаления.