Гейтс предрек США режим самоизоляции до 2022 года

Сегодня, 16:24

Александр Зуев

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Гейтс предрек США режим самоизоляции до 2022 года

Режим изоляции в США может продолжиться до 2022 года. Такое предположение высказал основатель Microsoft Билл Гейтс. Отвечая на вопрос о том, насколько серьезным будет вызванный распространением коронавируса кризис, известный бизнесмен сказал, что следующие четыре-шесть месяцев могут оказаться худшими за все время пандемии. Гейтс высказался в пользу жестких меры по борьбе с инфекцией. Речь идет  о самоизоляции и запрете на работу кафе и ресторанов. 

Коронавирус может унести жизни еще 200 тысяч человек, заметил бизнесмен. Большого количества  летальных исходов можно избежать, используя  маски и соблюдая дистанцию, заявил Гейтс. По его мнению, ситуацию сможет нормализовать  массовая вакцинация, и это произойдет к лету следующего года. Однако Гейтс считает, что опасность заразиться вирусом будет сохраняться до 2022 года.

Ранее Гейтс спрогнозировал, что к весне следующего года могут быть готовы вакцины от коронавируса шести компаний-производителей. 

В скором времени одобрение  получат вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna, заявил Гейтс.

Производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca уже начали процесс регистрации препаратов. Как показало первое исследование вакцины Novavax,  у 56 добровольцев появился высокий уровень антител к коронавирусу без  побочных эффектов. Препарат Johnson & Johnson сейчас проходит испытания.

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