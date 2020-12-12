Гейтс предрек США режим самоизоляции до 2022 года

Режим изоляции в США может продолжиться до 2022 года. Такое предположение высказал основатель Microsoft Билл Гейтс. Отвечая на вопрос о том, насколько серьезным будет вызванный распространением коронавируса кризис, известный бизнесмен сказал, что следующие четыре-шесть месяцев могут оказаться худшими за все время пандемии. Гейтс высказался в пользу жестких меры по борьбе с инфекцией. Речь идет о самоизоляции и запрете на работу кафе и ресторанов.

Коронавирус может унести жизни еще 200 тысяч человек, заметил бизнесмен. Большого количества летальных исходов можно избежать, используя маски и соблюдая дистанцию, заявил Гейтс. По его мнению, ситуацию сможет нормализовать массовая вакцинация, и это произойдет к лету следующего года. Однако Гейтс считает, что опасность заразиться вирусом будет сохраняться до 2022 года.

Ранее Гейтс спрогнозировал, что к весне следующего года могут быть готовы вакцины от коронавируса шести компаний-производителей.

В скором времени одобрение получат вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna, заявил Гейтс.

Производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca уже начали процесс регистрации препаратов. Как показало первое исследование вакцины Novavax, у 56 добровольцев появился высокий уровень антител к коронавирусу без побочных эффектов. Препарат Johnson & Johnson сейчас проходит испытания.