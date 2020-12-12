Эксперты назвали популярный орех, который оказался смертельно опасным в сыром виде

Сегодня, 09:19

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Эксперты назвали популярный орех, который оказался смертельно опасным в сыром виде

Как известно, большинство существующих орехов употребляется преимущественно в жареном виде. Как оказалось, некоторые орехи могут быть опасны для здоровья, если употреблять их сырыми. Речь идет о кешью. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Оказалось, что орех кешью перед термической обработкой содержит в себе маслянистый токсин урушиол. Это очень опасное для человека вещество, которое вызывает сильные высыпания на коже. А если у человека есть аллергия на урушиол, употребление кешью в сыром виде может привести к летальному исходу.

Специалисты спешат успокоить, что найти на прилавках магазина орех кешью в сыром виде невозможно. В таком состоянии он находится только в тропиках на соответствующих деревьях. Экспортируют орех уже без кожуры, которую удаляют при помощи нагревания, тем самым выводя и урушиол.

Потому не стоит исключать из своего рациона употребление ореха кешью, так как он богат витаминами и минералами, благотворно влияющими на работу организма.

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