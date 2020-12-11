Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн

Сегодня, 16:59

0

Image 16+
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн

Специалисты университета Джона Хопкинса озвучили последние данные по количеству заражённых коронавирусом человек. Группа исследователей сообщила, что по состоянию на 13 декабря в мире было инфицировано свыше 70 млн жителей.

Также было определено, что более 45 миллионов людей полностью излечились от коронавируса, более 1.5 миллионов скончались и около 20 миллионов жителей болеют на данный момент. При этом наибольшее число инфицированных продолжает фиксироваться в США, Индии, Бразилии и России. 

Также ученые университета Джона Хопкинса отметили, что еще одним симптомом коронавируса можно считать миалгию — нетипичные боли в мышцах, которые могут возникать как в напряженном состоянии, так и при покое. Предполагается, что вскоре данный симптом может быть внесен в официальный список симптоматики вируса COVID-19.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн

Сегодня, 16:59

Врач рассказал, будет ли принудительная вакцинация

Сегодня, 00:14

Врач назвал опасные для жизни народные методы лечения коронавируса

Вчера, 21:34

У испытавших австралийскую вакцину от коронавируса COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

11-12-2020, 09:59

Дешевый овощ оказался богат полезными свойствами

11-12-2020, 00:09

В США больных коронавирусом предлагают лечить антидепрессантами

10-12-2020, 12:29

Россияне, привитые «Спутником V», рассказали об уровне антител после вакцинации

10-12-2020, 10:29

РФ направила в ВОЗ документы на вакцину «ЭпиВакКорона»

9-12-2020, 20:14

«Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у привившихся против коронавируса COVID-19

9-12-2020, 19:04

Установлена связь между воспалением глаз и коронавирусом COVID-19

9-12-2020, 14:54

Российские ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

9-12-2020, 13:29

Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

9-12-2020, 00:24

Привитым от коронавируса британцам выдадут документ

8-12-2020, 23:59

Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге

8-12-2020, 12:44

В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

8-12-2020, 12:09

Ученые: летучие вещества из чая влияют на коронавирус COVID-19

8-12-2020, 00:14

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

7-12-2020, 23:39

В Индии один человек скончался от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

7-12-2020, 11:34

Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

7-12-2020, 10:49

Уральский медбрат признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом

7-12-2020, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров