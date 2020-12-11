Число зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн

Специалисты университета Джона Хопкинса озвучили последние данные по количеству заражённых коронавирусом человек. Группа исследователей сообщила, что по состоянию на 13 декабря в мире было инфицировано свыше 70 млн жителей.

Также было определено, что более 45 миллионов людей полностью излечились от коронавируса, более 1.5 миллионов скончались и около 20 миллионов жителей болеют на данный момент. При этом наибольшее число инфицированных продолжает фиксироваться в США, Индии, Бразилии и России.

Также ученые университета Джона Хопкинса отметили, что еще одним симптомом коронавируса можно считать миалгию — нетипичные боли в мышцах, которые могут возникать как в напряженном состоянии, так и при покое. Предполагается, что вскоре данный симптом может быть внесен в официальный список симптоматики вируса COVID-19.