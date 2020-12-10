Врач назвал опасные для жизни народные методы лечения коронавируса

Многие люди уверены, что от коронавируса можно спастись с помощью барсучьего жира или других так называемых народных методов лечения. Некоторые пьют отвар из чеснока или чаги, а также капают себе в нос грудное молоко. Однако они не знают, как может быть опасно такое лечение.

Как рассказал пульмонолог Минздрава Андрей Малявин, барсучий жир не оказывает противовирусного и противобактериального действия. Его можно использовать как дополнение к терапии. Нет никаких доказательств того, что барсучий жир обладает лечебными свойствами, несмотря на то, что у населения он пользуется спросом. Более того, это небезопасное средство при коронавирусе. Медики советуют: лучше пить отвары лечебных трав и полоскать горло.

Вообще, лечение от коронавируса следует доверить специалистам, а не бабушкиным рецептам, пишет ria.ru .

Ранее иммунолог рассказал, что перенести коронавирус в легкой форме помогут здоровый сон и отсутствие стресса.