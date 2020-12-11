Врач рассказал, будет ли принудительная вакцинация

Принудительной вакцинации от коронавируса в России не будет. Никто не имеет права заставить человека привиться в обязательном порядке, и это прописано в существующем законе. Об этом заявил инфекционист Москвы Николай Малышев.

«По закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, вакцинация проводится по желанию. Обязательно должна быть добровольность. Любой человек может отказаться от прививки», — заверил специалист.

Между тем, чтобы переломить ситуацию с распространением коронавируса, необходимо привить две трети населения страны.

По словам Малышева, иммунная прослойка начинает формироваться только в случае достижения определенного показателя по вакцинации. Предположительно, привить необходимо порядка 70 процентов населения.

Напомним: вакцинация от коронавируса в Москве началась неделю назад. Заработали в минувшую субботу 70 пунктов, где ставят прививку. В регионах процесс вакцинации стартует не позднее 13 декабря.