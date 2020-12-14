Врачи рассказали о правилах ношения маски

С начала пандемии в России и других странах люди стали надевать медицинские маски, однако далеко не все знают, как правильно использовать индивидуальные средства защиты.

Защитную маску нужно надевать только в местах скопления людей. Как отмечают врачи, не стоит носить маску на безлюдной улице, особенно в мороз. Эксперты пояснили, что маска не является согревающим элементом в зимнее время года. Дело в том, что она быстро охлаждается и намокает.

Когда человек дышит и разговаривает, с прилегающей к лицу стороны маски образуется влага. Если маска влажная, то с ней следует расстаться. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Белова. Ее поддержал профессор Николай Малышев, который заявил, что на улице ношение маски не требуется. Профессор также отметил, что для обогрева дыхательных путей маска не подходит. Для этого лучше натянуть повыше шарф, пишет ria.ru.

Не стоит забывать, что самые опасные распространители коронавируса — это носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.