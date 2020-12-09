У испытавших австралийскую вакцину от коронавируса COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

Сегодня, 09:59

Анна Лисова

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У испытавших австралийскую вакцину от коронавируса COVID-19 выявили положительные ВИЧ-результаты

Испытания австралийской вакцины UQ-CSL v451 от COVID-19 приостановлены, поскольку у добровольцев тест на ВИЧ-инфекцию после получения вакцины от коронавируса стал положительным. 

В совместно заявлении Университета Квинсленда и биотехнической компании CSL Limited сообщается, что на данный момент испытания вакцины решено приостановить, пишет Лента.Ру. В тексте заявления указано, что решение о приостановке тестирования вакцины было принято после консультаций с австралийским правительством. 

Стоит отметить, что неудача постигла разработчиков вакцины UQ-CSL v451 на первой стадии ее испытаний. Поэтому решено вторую и третью фазы не проводить. Уже установлено, что подобная реакция организма является иммунным ответом на один из компонентов препарата. Вакцина создает помехи при тестировании на ВИЧ-инфекцию, объяснили специалисты. 

Вакцина UQ-CSL v451 исключена из правительственной стратегии борьбы с пандемией. Те средства, которые планировалось выделить на ее приобретение, будут направлены на закупку доз других вакцин. 

Как сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, уже принято решение закупить вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax, и вакцины Pfizer-BioNTech.

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