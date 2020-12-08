В США больных коронавирусом предлагают лечить антидепрессантами

Сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование с участием 152 пациентов, у которых коронавирус протекает в легкой форме. В итоге ученые пришли к выводу, что предотвратить развитие коронавируса поможет антидепрессант флувоксамин.

В рамках исследования 80 испытуемым дали флувоксамин, а 72 человека получили плацебо. Через две недели ни у одного пациента из первой группы состояние не ухудшилось. У этих людей не появлялись трудности с дыханием и не было проблем с легкими. Во второй группе у шести испытуемых заболевание дало осложнения. Они жаловались на одышку, у них развилась пневмония, а также снизилось количество кислорода в крови. Четыре человека оказались на больничной койке, а одному понадобилась терапия ИВЛ.

Как правило, большинство применяемых методов лечения коронавируса, направлены на тяжелобольных. А флувоксамин можно использовать для того,чтобы не позволить заболеванию прогрессировать.

Отметим, что флувоксамин повышает активность гормона серотонина в мозге и запускает механизм противодействия депрессии. Помимо прочего, флувоксамин влияет на белок S1R, который регулирует синтез цитокинов - молекул, направляющих действия иммунных клеток.

Вместе с тем специалисты отмечают, что флувоксамин дешев и безопасен, но он не всем подходит. Препарат отпускается по рецепту и противопоказан людям, страдающим заболеваниями печени.