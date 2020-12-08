Россияне, привитые «Спутником V», рассказали об уровне антител после вакцинации

Россияне, которые первыми испытали на себе вакцину от коронавируса «Спутник V» поделились подробностями своего самочувствия. По словам участников клинического испытания российской вакцины, выработка антител у них происходила в совсем неожиданных количествах — от превышения нормы в 4 раза, до полного отсутствия иммуноглобулинов. Об этом пишет «РИА Новости».

Примечательно, что данная группа испытуемых не относится к пострегистрационным исследованиям, поэтому однозначно никому из них не было введено плацебо. В то же время у части пациентов выработка антител вообще не произошла, тогда как у других испытуемых уровень иммуноглобулинов оказался выше нормы в 4 раза. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал, что отсутствие антител к коронавирусу у группы испытуемых связано с особой иммунной реакцией организма. Известно, что на данный момент лишь у двоих пациентов иммунный ответ не был выработан, и они были инфицированы коронавирусом.

Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова отметила, что у части испытуемых выработка антител постепенно снижалась, и спустя 3 недели составляла вдвое малое количество, чем в первые дни после вакцинации. По словам эксперта, это вовсе не означает, что такие люди будут инфицированы коронавирусом, так как в его организме все равно сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при атаке вируса, могут самостоятельно начать вырабатывать антитела снова.