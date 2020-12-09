Дешевый овощ оказался богат полезными свойствами

Сегодня, 00:09

Анна Лисова

0

Image 16+
Дешевый овощ оказался богат полезными свойствами

Полезные для здоровья микроэлементы, а также витамины содержатся не только в дорогих овощах и фруктах, привезенных из теплых стран.

Даже капуста, которая уже давно считается одним из традиционных овощей на столе россиян, содержит множество микроэлементов, в которых нуждается организм. Этот недорогой овощ доступен всем, а приготовить из него можно множество различных блюд, начиная от супов, заканчивая пирогами. Очень полезна для здоровья и квашенная капуста. 

Как объяснили эксперты, капуста положительно влияет на иммунную систему. А учитывая то, что сейчас идет период повышенного риска подцепить грипп или простуду, да и от коронавирусной инфекции необходимо защищаться, капусту обязательно необходимо вводить в свой рацион. 

В капусте, рассказывают диетологи, присутствует витамин С. Он стимулирует работу иммунной системы, повышая сопротивляемость различным вирусам и бактериям. Также капуста ценна тем, что она содержит много клетчатки и воды, что полезно для пищеварительной системы. Помимо этого, она благотворно влияет на работу головного мозга, поскольку содержит в большом количестве витамин К. Ряд исследований показали, что капуста также эффективна в борьбе с болезнью Альцгеймера и слабоумием. 

Капуста поможет снять головную боль, отмечают эксперты. Для этого необходимо измельчить несколько листьев капусты в кашицу и нанести на лоб до высыхания. Маски из капусты эффективны в борьбе со следами прыщей.

Поэтому далеко не всегда стоит тратиться на дорогие продукты, а достаточно лишь научиться вкусно готовить традиционные продуты, чтобы организм получил много полезных микроэлементов и витаминов. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В США больных коронавирусом предлагают лечить антидепрессантами

Вчера, 12:29

Россияне, привитые «Спутником V», рассказали об уровне антител после вакцинации

Вчера, 10:29

РФ направила в ВОЗ документы на вакцину «ЭпиВакКорона»

9-12-2020, 20:14

«Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у привившихся против коронавируса COVID-19

9-12-2020, 19:04

Установлена связь между воспалением глаз и коронавирусом COVID-19

9-12-2020, 14:54

Российские ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

9-12-2020, 13:29

Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

9-12-2020, 00:24

Привитым от коронавируса британцам выдадут документ

8-12-2020, 23:59

Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге

8-12-2020, 12:44

В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

8-12-2020, 12:09

Ученые: летучие вещества из чая влияют на коронавирус COVID-19

8-12-2020, 00:14

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

7-12-2020, 23:39

В Индии один человек скончался от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

7-12-2020, 11:34

Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

7-12-2020, 10:49

Уральский медбрат признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом

7-12-2020, 10:34

За время пандемии от COVID-19 умерло около 100 клириков РПЦ

7-12-2020, 10:14

В Москве в Боткинской больнице за год прооперировали 50 пациентов с глазными червями

7-12-2020, 09:19

Исследование показало, почему коронавирус COVID-19 поражает не всех животных

6-12-2020, 23:19

Малышева предупредила о приводящей к смерти супербактерии

6-12-2020, 21:54

Иммунолог заявила, что коронавирус может встраиваться в геном человека и оставаться на всю жизнь

6-12-2020, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров