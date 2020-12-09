Дешевый овощ оказался богат полезными свойствами

Полезные для здоровья микроэлементы, а также витамины содержатся не только в дорогих овощах и фруктах, привезенных из теплых стран.

Даже капуста, которая уже давно считается одним из традиционных овощей на столе россиян, содержит множество микроэлементов, в которых нуждается организм. Этот недорогой овощ доступен всем, а приготовить из него можно множество различных блюд, начиная от супов, заканчивая пирогами. Очень полезна для здоровья и квашенная капуста.

Как объяснили эксперты, капуста положительно влияет на иммунную систему. А учитывая то, что сейчас идет период повышенного риска подцепить грипп или простуду, да и от коронавирусной инфекции необходимо защищаться, капусту обязательно необходимо вводить в свой рацион.

В капусте, рассказывают диетологи, присутствует витамин С. Он стимулирует работу иммунной системы, повышая сопротивляемость различным вирусам и бактериям. Также капуста ценна тем, что она содержит много клетчатки и воды, что полезно для пищеварительной системы. Помимо этого, она благотворно влияет на работу головного мозга, поскольку содержит в большом количестве витамин К. Ряд исследований показали, что капуста также эффективна в борьбе с болезнью Альцгеймера и слабоумием.

Капуста поможет снять головную боль, отмечают эксперты. Для этого необходимо измельчить несколько листьев капусты в кашицу и нанести на лоб до высыхания. Маски из капусты эффективны в борьбе со следами прыщей.

Поэтому далеко не всегда стоит тратиться на дорогие продукты, а достаточно лишь научиться вкусно готовить традиционные продуты, чтобы организм получил много полезных микроэлементов и витаминов.