«Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у привившихся против коронавируса COVID-19

В России появилась система для тестирования наличия антител у людей, которые привились против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям генеральный директор Центра «Вектор» Ринат Максютов, передает ТАСС .

Он объяснил, что данная тест-система работает на определенных реагентах, которые выявляют иммуноглобулины класса G к коронавирусу. Их количество показывает, развился ли у тестируемого иммунитет к коронавирусной инфекции.

Максютов сообщил, что тест-система сможет за 18 минут осуществить скрининг наличия специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно. Это существенно увеличивает производительность скрининга в шесть раз. При этом дополнительные ресурсы лаборатории не понадобятся, что крайне важно, поскольку немало пациентов в последнее время жалуются на длительное ожидание результатов тестов на антитела к коронавирусу.