Установлена связь между воспалением глаз и коронавирусом COVID-19

О прямом взаимодействии болевых ощущений в глазах и агрессии вируса COVID-19 заявили британские ученые. По словам специалистов из Университета Англия Раскин, у большинства пациентов с подтвержденным коронавирусом наблюдаются воспалительные процессы в глазах, передает «РИА Новости».

Как определили британские эксперты, воспаления оболочки глаз могут быть ранним симптомом развития коронавирусной инфекции в организме. Результатами исследования, в котором были проанализированы данные более 80 пациентов, ученые поделились в журнале «BMJ Open Ophthalmology». Ученые выявили, что наиболее частыми симптомами коронавируса у испытуемых граждан были усталость — у 90% опрошенных, лихорадка — у 76%, потеря вкусовых ощущений и обоняния — у 70%, сухой кашель — у 66%.

При этом различные проблемы с глазами — от ощущения сухости до острой рези и воспалений, испытывали 81% респондентов, причем такие симптомы проявлялись в первые двое суток после инфицирования вирусом. У 18% таких пациентов сразу после заражения наблюдалась светобоязнь и повышенная светочувствительность, у 17% — зуд и рези, у 16% — боли и судороги в глазном яблоке. При этом средняя продолжительность таких симптомов составляла от 8 до 14 дней. Ученые отметили, что ни у кого из опрошенных не наблюдались какие-либо гнойные выделения из глаз, которые являются явным признаком бактериальной инфекции.

«Ранее мы не считали болевые ощущения в глазах признаком коронавируса, однако последние исследования показали, что этот симптом очень часто появляется на самой ранней стадии заболевания. Мы пришли к выводу, что такой признак позволяет идентифицировать болезнь с достоверностью в 85%, и вовремя начать терапию. Очень важно, чтобы глазные боли были включены в список симптомов COVID-19, а термин конъюнктивит нужно заменить, чтобы отличать их от симптомов других инфекций», - заявила соавтор исследования, профессор Шахина Пардахан.