Российские ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

Сегодня, 13:29

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Российские ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

Оценку опасности недавней вспышки на Солнце произвели ученые. По словам экспертов, облако плазмы, которое образовалось вследствие чрезмерной активности Солнца, уже дошло до Земли, однако особых негативных последствий для здоровья населения за этим не последует, информирует «РИА Новости».

Как рассказал заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин, такое «плазматическое облако» никак не повлияет на ухудшение здоровья людей, но может причинить вред работе космической технике.

«Согласно имеющимся данным, это была очень небольшая вспышка, исходя из абсолютного выражения. Да, такого явления мы уже давно не наблюдали, и все равно такой эффект впечатляет. Во время этой активности Солнца было выброшено большое количество энергичных заряженных частиц, которые достигли земной орбиты. Но на здоровье населения это никак не отразится, но может некоторым образом повлиять на корректность работы спутниковых группировок», - пояснил Сергей Кузин. 

Также эксперт добавил, что подобного явления не произойдет как минимум еще в пару ближайших десятилетий.

«Мы сейчас находимся или в минимуме столетнего цикла активности. Начавшийся 11-летний цикл сильно слабее, чем предыдущий, и то же самое будет происходить ее в ближайшие годы», - прокомментировал Кузин. 

Ученый подчеркнул, что 10 декабря с 6 до 9 утра на Земле будет ожидаться магнитная буря среднего уровня, которая является следствием недавней активности Солнца.

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