РФ направила в ВОЗ документы на вакцину «ЭпиВакКорона»

Сегодня, 20:14

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РФ направила в ВОЗ документы на вакцину «ЭпиВакКорона»

Для регистрации второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в ВОЗ был направлен полный пакет документов. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова, добавив, что Роспотребнадзор надеется на получение положительного ответа от ВОЗ, информирует «РЕН ТВ».

Глава Роспотребнадзора отметила, что документы российской вакцины «ЭпиВакКорона», которую уже начали испытывать на добровольцах, были посланы во Всемирную организацию здравоохранения 8 декабря.

«Документы вакцины, разработанной специалистами научного центра Вектор уже были посланы в ВОЗ. Мы надеемся получить положительный ответ на нашу разработку», - сообщила Анна Попова. 

Известно, что на данный момент в рамках пострегистрационных исследований эту вакцину получили более 650 человек, которые вакцинировались «ЭпиВакКороной» в два этапа. Сообщается, что никаких негативных побочных эффектов от второй российской вакцины от коронавируса пока выявлено не было, и за испытуемыми продолжает осуществляться постоянное наблюдение ученых.

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