Привитым от коронавируса британцам выдадут документ

Британцам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, будут выдавать соответствующий документ. На оборотной стороне документа необходимо будет указать имя и фамилию, название препарата, а также дату получения первой и второй инъекций. А на лицевой стороне содержится надпись: «Удостоверьтесь, что вы храните этот сертификат в кошельке или бумажнике».

В национальной службе здравоохранения (NHS) заявили, что этот документ, который британские СМИ уже окрестили «ковидным паспортом», станет напоминанием о необходимости получить вторую дозу препарата. Это надо будет сделать спустя 21 день после первой инъекции.

Несмотря на то, что власти Соединенного Королевства старались не распространяться о введении такого документа, пресса предположила, что «ковидный паспорт» позволит его обладателю свободно перемещаться по стране. СМИ пишут, что таким образом правительство хочет стимулировать граждан пройти вакцинацию.

Как указывают результаты опроса, треть британцев либо не будут прививаться от COVID-19, либо все еще находятся в сомнении.

Ранее в Великобритания одобрили использование вакцины американской компании Pfizer и ее партнера из Германии BioNTech. Вакцинация британцев начнется 8 декабря.

В ноябре Pfizer и BioNTech заявили о третьей фазе клинических испытаний вакцины. Великобритания решила закупить 300 млн доз вакцины, эффективность которой составляет 95%.