Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

Сегодня, 00:24

Анна Лисова

0

Image 16+
Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

Обладатели первой группы крови реже заражаются коронавирусом, вызывающим COVID-19.

Об этом сообщали исследователи еще в первые месяцы пандемии. Теперь же было получено еще одно подтверждение того, что у людей с первой группой крови есть преимущества перед другими, поскольку у них риск заразиться коронавирусной инфекцией ниже. К тому же у обладателей первой группы крови реже развиваются тяжелые осложнения при COVID-19.

Ученые из Канады и Дании осуществляли параллельно исследование касательно того, зависит ли вероятность заражения коронавирусом от группы крови.

Датские ученые изучили информацию о более чем 400 тыс. людей, которые тестировались на COVID-19. У 7 тыс. из них выявили коронавирусную инфекцию. И оказалось, что среди заразившихся людей с первой (0) группой крови оказалось значительно меньше, чем людей, имеющих остальные три группы.

Поэтому, отмечают авторы исследования, можно сделать вывод, что у обладателей второй (А), третьей (B) или четвертой (AB) группы крови риск заражения выше, чем у людей с первой группой крови.

Исследователи из Университета Британской Колумбии в Канаде изучили информацию о 95 пациентах с тяжелым течением COVID-19. Они установили, что труднее всего коронавирусную инфекцию переносят обладатели второй и четвертой группы крови. У них чаще развиваются осложнения с легкими и почками.

Ученые намерены выяснить, в чем именно состоит отличие первой группы крови от остальных, снижающее риск заражения коронавирусной инфекцией.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

Сегодня, 00:24

Привитым от коронавируса британцам выдадут документ

Вчера, 23:59

Врач-вирусолог оценил прогноз математиков по пику коронавируса в Москве и Петербурге

Вчера, 12:44

В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

Вчера, 12:09

Ученые: летучие вещества из чая влияют на коронавирус COVID-19

Вчера, 00:14

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

7-12-2020, 23:39

В Индии один человек скончался от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

7-12-2020, 11:34

Вирусолог предупредила об опасных последствиях коронавируса COVID-19 для мужчин

7-12-2020, 10:49

Уральский медбрат признался в желании убить всех пациентов с коронавирусом

7-12-2020, 10:34

За время пандемии от COVID-19 умерло около 100 клириков РПЦ

7-12-2020, 10:14

В Москве в Боткинской больнице за год прооперировали 50 пациентов с глазными червями

7-12-2020, 09:19

Исследование показало, почему коронавирус COVID-19 поражает не всех животных

6-12-2020, 23:19

Малышева предупредила о приводящей к смерти супербактерии

6-12-2020, 21:54

Иммунолог заявила, что коронавирус может встраиваться в геном человека и оставаться на всю жизнь

6-12-2020, 14:19

Врач назвала причины для отказа в вакцинации от COVID-19

6-12-2020, 10:39

Вирусолог разрешил выпить шампанского после вакцинации от коронавируса COVID-19

6-12-2020, 10:29

Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

6-12-2020, 01:09

Врач рассказал, как повысить эффективность вакцины от коронавируса

5-12-2020, 22:39

В Новосибирске терапевт вылечилась от коронавируса всего за 469 рублей

5-12-2020, 19:24

В Индии привитый от коронавируса министр заразился коронавирусом

5-12-2020, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров