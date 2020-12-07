Преимущества первой группы крови при коронавирусе COVID-19 в очередной раз подтверждены

Обладатели первой группы крови реже заражаются коронавирусом, вызывающим COVID-19.

Об этом сообщали исследователи еще в первые месяцы пандемии. Теперь же было получено еще одно подтверждение того, что у людей с первой группой крови есть преимущества перед другими, поскольку у них риск заразиться коронавирусной инфекцией ниже. К тому же у обладателей первой группы крови реже развиваются тяжелые осложнения при COVID-19.

Ученые из Канады и Дании осуществляли параллельно исследование касательно того, зависит ли вероятность заражения коронавирусом от группы крови.

Датские ученые изучили информацию о более чем 400 тыс. людей, которые тестировались на COVID-19. У 7 тыс. из них выявили коронавирусную инфекцию. И оказалось, что среди заразившихся людей с первой (0) группой крови оказалось значительно меньше, чем людей, имеющих остальные три группы.

Поэтому, отмечают авторы исследования, можно сделать вывод, что у обладателей второй (А), третьей (B) или четвертой (AB) группы крови риск заражения выше, чем у людей с первой группой крови.

Исследователи из Университета Британской Колумбии в Канаде изучили информацию о 95 пациентах с тяжелым течением COVID-19. Они установили, что труднее всего коронавирусную инфекцию переносят обладатели второй и четвертой группы крови. У них чаще развиваются осложнения с легкими и почками.

Ученые намерены выяснить, в чем именно состоит отличие первой группы крови от остальных, снижающее риск заражения коронавирусной инфекцией.